Milli atletlerden Ukrayna'da 2 ikincilik 2 de üçüncülük

Milli atletler, Ukrayna Salon Şampiyonası'nın ilk gününde 2 ikincilik 2 de üçüncülük elde ederek kürsüye çıktı.

Milli atletler, Ukrayna Salon Şampiyonası'nın ilk gününde 2 ikincilik 2 de üçüncülük elde ederek kürsüye çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Sumy şehrinde düzenlenen Ukrayna Salon Şampiyonası'nda ilk gün yarışlarında milli atletlerden Furkan Aktaş ikinci, Kayhan Özer ve Buse Arıkazan üçüncü, Oğuz Uyar da 23 yaş altı kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Erkekler 60 metrede Türkiye'den Kayhan Özer ve Oğuz Uyar yarıştı. Türkiye Salon Şampiyonası'nda 60 ve 200 metreyi galip bitiren iki milli atletten Kayhan Özer, seçmede 6.76 ile, Oğuz Uyar ise 6.82 ile finale yazıldı.

İlk gün final yarışında Kayhan 6.71 ile üçüncü, Oğuz Uyar ise 6.79'luk PB'sini koşarak beşinci sırayı aldı. Oğuz, 23 yaş altı kategori sıralamasında ikinci olarak kürsüye çıktı.

60 metre engelli seçmesinde Mikdat Sevler 7.78 koşarken, Furkan Aktaş da 7.93 ile finale kaldı. Finalde 4 ve 5'inci kulvarı alan iki milli atletin yarışında Mikdat Sevler, hatalı çıkış sonrası diskalifiye oldu. Furkan ise 7.89 koşarak ikinciliği elde etti.

Diğer kategorilerde sonuçlar

Sırıkla atlama kadınlar finalinde Buse Arıkazan, 4.31'i ilk hakkında geçtikten sonra 4.41'lik Türkiye rekoru için geldi. Buse, son hakkında hayli yaklaştığı bu yüksekliği aşamayınca sıralamada üçüncülükle yetindi.

1500 metrede Burcu Subatan 4,39.37 ile seçme serisini kazanırken, Ramazan Barbaros da 3.59.17 ile rahat bir şekilde finale kaldı. 800 metrede ise Murat Yalçınkaya 1.55.83 ile serisini kazanıp finale kaldı. Ayın branşı ilk serisinde koşan Mevlüt Aras da 1.54.46 ile üçüncü olmasına rağmen final biletini aldı. 400 metre kadınlarda Emel Şanlı Kırçın, 55.43 ile yarı final serisini ikinci tamamladı.

Yüksek atlama seçmelerinde Yaroslava Mahuchikh ve Yuliya Levçenko gibi isimlerle yarışan Buse Arıkazan, 1.80'i atlayarak finale kalan 8 isim arasına yazıldı. Erkekler yüksekte ise Enes Talha Şenses, 2.15 ile finale yükseldi.

400 metre erkeklerde İlyas Çanakçı 47.08 ile en iyi dereceyi yaparak finale kalırken, Yavuz Can 47.75, Kubilay Ençü de 47.89 ile finale yazıldı.

Heptatlonda ise ilk gün mücadeleleri sonunda Türkiye rekortmeni İlkay Aydemir, 2759 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak