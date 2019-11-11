Milli Ağaçlandırma Günü

Milli Ağaçlandırma Günü

Fidan dikimi töreninden görüntüler Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:12

Fidan dikimi töreninden görüntüler

Valisi Kemal Çeber'in açıklaması

Rize Milletvekili 'ın konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Rize'de kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Milli Ağaçlandırma Günü
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