Milli Ağaçlandırma Günü
Fidan dikimi töreninden görüntüler Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu.
11.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:12
Fidan dikimi töreninden görüntüler
Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması
AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Rize'de kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Milli Ağaçlandırma Günü