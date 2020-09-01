Milletvekili Tutdere'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere, Dünyanın barışa her şeyden çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğunu vurgulayarak, savaş ve barışın insanlık tarihi ile başlayan kavram olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Tutdere mesajında, "Teknoloji, bilim, siyaset son hızla gelişse de maalesef savaşlar hala devam etmektedir. Ne yazıktır ki devletler güncel hayatta kullanılan teknolojiden çok ileri olanını silah ve savaş amaçlı kullanmaktadır. Ancak, en büyük savaşların sonunda bile ortak sağduyu barışa işaret etmektedir.

Barış, yüzyıllardır insanlığın en önemli arayışlarının başında gelmiştir. Barışı kazanmak, korumak ve onu geliştirmek, tüm insanlığın geleceğini kazanmak açısından önemlidir. Bu nedenle barış mücadelesi, günümüzün en önde gelen ve en çok ihtiyaç duyulan mücadelesi konumundadır.

Çıkar karşıtlığı nedeniyle savaş halindeki, güce dayalı, adaletsiz bir dünya yerine eşit, özgür ve kardeşlik içindeki bir dünya herkes için gereklidir. Tüm insanların temel insan hakları, eğitim, teknoloji, beslenme, sağlık gibi temel haklardan yararlanmasını sağlayan, adalet, eşitlik ve özgürlüklerin genişletildiği bir dünyada ebedi barış temel hedefimiz olmalıdır.

Yanı başımızda Suriye'de, Libya'da; dünyanın başka yerlerinde bölgesel ve yerel savaşların yaşandığı, terörün şiddetlendiği, yeni bir dünya savaşının bile konuşulduğu son zamanlarda insanlığın temel ihtiyacının barış olduğu unutulmamalıdır. Dünyanın barışa her şeyden çok ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Covid-19 salgını nedeniyle bütün dünyanın sağlık için taşıdığı endişe barış için de taşınmalıdır.

Savaş, terör ve şiddetten uzak; adalet, eşitlik, özgürlük ve esenlik içindeki mutlak bir dünya barışı için tüm insanların 1 Eylül dünya barışını kutluyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Yurtta barış dünyada barış" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA