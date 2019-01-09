Milletvekili Soluk'tan Başkan Bozkurt'a Ziyaret

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Eski bakanlardan olan Soluk, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek gündemi değerlendirdi. Başkan Bozkurt, Milletvekili Soluk'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Soluk da misafirperverliklerinden dolayı başkan Bozkurt'a teşekkürlerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA