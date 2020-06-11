Milletvekili Aydemir'den milleti tarif etmek vurgusu
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Milletvekili Aydemir'den milleti tarif etmek vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda; kendisi, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile 63 Milletvekilinin verdiği; 'Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinde bir sunum yaptı.

Milletvekili Aydemir'den milleti tarif etmek vurgusu
11.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:49

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda; kendisi, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile 63 Milletvekilinin verdiği; 'Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinde bir sunum yaptı.

Aydemir'den Milleti Tarif Etmek Vurgusu

Kanun teklifi hakkında gerekçeli değerlendirme yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yasamayı daha etkin ve fonksiyonel kıldığı, milletvekillerini milletin itibarını yükseltmede de, milleti tarif etmede de Meclis zemininde etkin olma noktasına taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Kazançları

Milletvekili Aydemir, 'Beş yıldır Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yapmaktayım. İlk defa bir kanun teklifinin -daha önce imzalarımız vardı ama- birinci imza sahibi olarak huzurunuzda bulunuyorum. Bu imkan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tanıdığı bir imkandır. Bu bütün milletvekillerimizin iftihar edeceği, gurur duyacağı bir haldir. Milletvekilini fonksiyonel kılmış; milletvekilini milletin itibarını yükseltme de, milleti tarif etme de Meclis zemininde etkin olma noktasına taşımıştır. Dolayısıyla, bundan dolayı da müftehir olduğumuzu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirenleri -başta milletimiz olmak üzere, onların oylarıyla bu oldu- medyuna şükran olduğumu altına çizerek söylüyorum. ' dedi

Covid19'la Mücadele Süreci

Sunumunda covid19la mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir,

'Küçük bir deyim, bir aforizma ciltler dolusu kitabın yüklediği bilginin daha fazlasını yüklüyor. Buna örnek olsun diye özellikle şu vasatta bir not düşmek istiyorum. Bize ait, bizim muhayyelimizden çıkmış bir aforizma: "Bir musibet bin nasihatten evladır." Musibetlerin nasihat olma özelliğine vurgu için bu söylenmiş ve Covid sürecine özellikle bu bağlamda bakmayı ben hususi salık veriyorum. Bunları ilerleyen safhada kanun tekliflerimize istinat olsun diye, alt olsun diye kayda geçiyorum.' diye konuştu.

'Musibet, nasihat değerinde oldu'

Milletvekili Aydemir, 'Hayatın dışına ittiğimiz, bizi tarif eden birçok meziyetimizi yeniden hatırlama imkanı bulduk Covid-19'la beraber. Cetvel, kalem üslubun ardından sıkıntı doğurduğunu anlayış kalemlerimizden çıkaralı çok olmuştu. Çok basit bir örnek: "Eller yıkanmadan sofraya oturulmaz." tembihatı bütün bütün unutulmuştu. Hayatın her sahasındaki özen, düzen berhava edilmişti. Covid-19 musibetiyle beraber bunları yeniden hatırlamış olduk. Musibet, nasihat değerinde oldu.' dedi.

Türkiye'nin Bilişim İmkan ve Altyapısı Sağlamlığı

Covid19 pandemisi sürecinde Türkiye'deki bilişim teknolojisi altyapısının sağlam olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bu durum, var olan ama ihmal ettiğimiz imkanları kullanma bakımından da böyle. Video konferans yöntemi adeta bu süreçte cankurtaranımız oldu, kurumkurtaranımız oldu. Bu sahada var olan onlarca teknolojik programı bu süreçte hayatımıza soktuk. Uzakları yakın etme imkanı tek nefes götürdüğümüz hayatı kolaylaştırma adına kanuni düzenlemelere de girmeye başladı. Görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan bazı maddeleri bu bağlamda ele almak gerekiyor. Nimete, ihtiyaca uzaktan erişim imkanı tanıyan değişikliklere vurgu yapıyorum. Öyleyse külfet sandığımız ardından nimet olarak karşımıza çıkabiliyor. ' kaydını düştü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Başarısı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin müdahalede pratikliği sağlaması, Türkiye sağlık altyapısının muhkem oluşunun covid19'la mücadelede büyük bir başarı sağladığını; büyük diye tarif edilen bazı ülkelerin ise vatandaşlarını ölüme terk ettiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Covid-19 kimi "dev" ya da "devasa" tarifine tabi ülkelerin aslında kartondan kule mesafesinde olduğunu da gösterdi. Vatandaşlarını ölümüne terk eden ve imkansızlıklar sebebiyle pespaye hale düşen ülkelere inat -şükür- biz sürecin başından itibaren vatandaşını kucaklayan, her türlü imkanı paylaşan bir tarzı uygulamaya koyduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin müdahalede pratikliği sağlaması, sağlık altyapımızın muhkem oluşu bu musibetle mücadelede büyük fayda temin etti.' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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