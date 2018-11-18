Millet Bahçelerinde İlk Gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün toplu açılışı yapılan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Çırpıcı ve Baruthane'deki millet bahçelerine gelen vatandaşlar hafta sonunu değerlendirerek burada yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Aileleriyle gelen çocuklar bahçe içerisindeki oyuncaklara binerek vakit geçirdi. Kimisi bahçedeki güzel kareleri fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, kimisi spor aletlerinde egzersiz yapmayı tercih etti.

"İSTANBUL İÇİN NEFES ALINABİLECEK BİR YER"

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Çırpıcı Millet Bahçesine bisiklet sürmeye gelen Erkan Karaca, "Her şeyden önce burası çok güzel bir imkan. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek lazım. İnşallah millet bahçelerinin sayısı artar. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Sabah çok erken geldik biz buraya. İstanbul için nefes alınabilecek bir yer" dedi.

"BAYAĞI GÜZEL BİR YEŞİL ALAN"

Baruthane Millet Bahçesini gezmeye gelen Fatih Kaya da "Bugün buraya gezmeye geldik. Güzel olmuş. Bu yüksek binaların arasında nefes alabileceğimiz bir yer olması biz Bakırköy'lüler olarak çok sevindik. Herkesi davet ediyoruz. Ben de bir bisiklet sever olarak bisikletçi arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Yeşil alanları var, park alanları güzel, modern salıncaklar konulmuş. Baruthanenin kale görünümündeki eseri de restore edilmiş.Bayağı güzel bir yeşil alan." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Millet Bahçelerinden görüntü

-Millet Bahçelerine gelen vatandaşlardan görüntü

-Bisiklet süren, oyuncaklarda oyun oynayan vatandaşlardan görüntü

-Drone görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar - İstanbul