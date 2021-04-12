Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı 19,7 milyar dolara satın alacak
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Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı 19,7 milyar dolara satın alacak

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı 19,7 milyar dolara satın alacak

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı borçlarıyla birlikte toplam 19,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

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ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı borçlarıyla birlikte toplam 19,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Microsoft'un, Nuance Communications'ı satın almak için anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, Microsoft'un, yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren şirketi hisse başı 56 dolar olmak üzere toplam 19,7 milyar dolar bedelle satın alacağı kaydedildi.

Nuance Communications'ın sağlık hizmetleri ve kurumsal yapay zeka teknolojileri alanındaki deneyimine işaret edilen açıklamada, Mark Benjamin'in, şirketin üst yöneticisi olarak kalacağı bildirildi.

Açıklamada, Microsoft'un sektöre özgü bulut çalışmalarını hızlandırdığı belirtilerek, bu çalışmalar kapsamında sağlık sektörünün de yer aldığı ve söz konusu satın almanın "şirketin sektöre özel bulut stratejisinin en son adımı" olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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