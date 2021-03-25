Michelin'den karbonsuz gemicilik için Neoline ile iş birliği
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Michelin'den karbonsuz gemicilik için Neoline ile iş birliği

25.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:52
Michelin'den karbonsuz gemicilik için Neoline ile iş birliği

Gemicilik sektöründeki karbon emisyonlarını sıfırlamayı hedefleyen Michelin, Neoline ile deniz taşımacılığı taahhüdünü imzaladı.

Gemicilik sektöründeki karbon emisyonlarını sıfırlamayı hedefleyen Michelin, Neoline ile deniz taşımacılığı taahhüdünü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Michelin, çevre odaklı yaklaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, lojistik operasyonlarındaki karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla Neoline ile anlaşmaya vardı. Karbonsuz taşımacılık alanında yenilik vaat eden bu iş birliği ile gemicilik sektöründe 2030 yılına dek karbon emisyonlarının yüzde 15 azalması hedefleniyor. Michelin Grubu'nun 2050 itibarıyla karbon emisyonlarını sıfıra indirme hedefine sahip tesisleri gibi, Michelin lojistik operasyonlarını da karbondan arındırmak için yeni çözümler denemeyi planlıyor.

Karbon emisyonları yüzde 90 azalacak

Neoline'ın karbonsuz gemicilik hizmetleri için, 4200 metrekare genişliğinde yelkenleri olan 136 metre uzunluğunda kargo gemilerinde ana tahrik gücü olarak temiz ve yenilenebilir rüzgar enerjisi kullanılıyor. Tüm gemicilere açık olan bu yenilikçi ve benzersiz çözüm sayesinde transatlantik deniz yük taşımacılığıyla ilişkili karbon emisyonları yüzde 90 azalacak.

Neoline, transatlantik hattını ilk kez çalıştırılacak bir gemiyle 2023'te açmayı planlıyor. Bir sene sonrası için planlanan ikinci bir gemiyle birlikte Michelin Grubu, bu hatta taşınan grup konteynerlerinin en az yüzde 50'sini aşama aşama Neoline'a emanet etmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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