MHP İlçe Başkanı Eroğlu'nun acı günü
Bilecik'in Osmaneli İlçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hasan Eroğlunun 70 yaşındaki Babası Osman Eroğlu vefat etti.
Bilecik'in Osmaneli İlçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hasan Eroğlunun 70 yaşındaki Babası Osman Eroğlu vefat etti.
Geçirdiği rahatsızlıklar sonucu bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Osmaneli İlçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hasan Eroğlunun babası Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden emekli Osman Eroğlu, Camikebir Mahallesindeki evinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Eroğlu'nun cenazesi Fatih Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedildi.
Eroğlu'nun cenazesine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl ve İlçe teşkilatı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK