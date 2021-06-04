MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan, CHP'nin Karataş İlçe Belediyesine yönelik iddialarına yanıt Açıklaması
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan, CHP'nin Karataş İlçe Belediyesine yönelik iddialarına yanıt Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan, CHP'nin Karataş İlçe Belediyesine yönelik iddialarına yanıt Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Adana'nın Karataş İlçe Belediyesine yönelik iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığının inceleme ve soruşturmasının sürdüğünü bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Adana'nın Karataş İlçe Belediyesine yönelik iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığının inceleme ve soruşturmasının sürdüğünü bildirdi.

Durmaz, yazılı açıklamasında, MHP olarak "gri pasaport" konusunun ortaya çıktığı ilk gün, partilerinin tüm belediye başkanlarına mesaj göndererek bu konuda İçişleri Bakanlığının çalışmalarına katkı vermelerini istediklerini hatırlattı.

MHP'li belediyelerin, inançları ve ülküleri gereği tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeme tavrının ortadayken, Ağbaba'nın Adana'nın Karataş ilçe belediyesini hedef alan açıklamalarının kamuoyuna yansıdığını aktaran Durmaz, "İçişleri Bakanlığının halihazırda süren inceleme ve soruşturması devam ederken CHP'li Ağbaba'nın bu iddiaları gündeme getirmesi adeta yangından mal kaçırma çabasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Sadir Durmaz, şunları kaydetti:

"Manidar bir zamanlamayla aynı mesele üzerinde gündem oluşturma gayretlerinin vasat bulduğu görülürken, acaba Veli Ağbaba da Karataş Belediyesinin CHP'de olduğu geçen dönem meclis kararı ile birçok kez yurt dışına gönderdiği ekipleri örtmek için mi bu açıklamayı yapmıştır? Veli Ağbaba ile beraber objektif yayın anlayışından uzak, zilletin sözcülüğüne soyunan bazı malum ve meşum medya kuruluşlarına tavsiyemiz, belediyenin CHP'de olduğu geçen dönemki meclis kayıtlarına göz atmaları ve yurt dışına gönderilen yaklaşık 60 kişilik heyetten sadece ikisinin Karataşlı olduğu gerçeğiyle yüzleşmeleridir. Bahse konu olan meselede, 60'a yakın kişinin geri dönüp dönmediği ve kim oldukları İçişleri Bakanlığının soruşturması sonrası ortaya çıkacaktır. Soruşturma tamamladıktan sonra kimlerin kimleri nasıl ve niçin gönderdiği anlaşılacak ve gereği yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan, CHP'nin Karataş İlçe Belediyesine yönelik iddialarına yanıt Açıklaması - Haberler
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