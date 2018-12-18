MHP Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

MHP Edirne İl Başkanlığınca Edirne ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan MHP Edirne Belediye Başkan adayı Recep Kozan, Edirne'nin potansiyelini arttırmak istediklerini söyledi.

Edirne'ye hak ettiği hizmetleri vermek için yola çıktığını belirten Kozan, şöyle devam etti:

"Aday olarak çıktığımız bu yolda, proje ve hedeflerimizi belirlerken ana kaynağımız, halkımızdan gelen talep ve istekler olmuştur. Kimi zaman bir semt kahvesindeki sohbette, kimi zaman bir açılışta, kimi zaman aile ve dost sohbetlerinde, kimi zaman görev yerimizde halkımızı dinledik, notlarımızı aldık. Şehrimize ilişkin projeleri adaylık sürecimde halkımızla paylaşılabilir somutluğa getirmek için çalışıyoruz. Halkımızın elinden tutmak, gönlünde olmak, sizlerin dertlerine derman olmak için hazırız. Edirne halkı hizmetlerin en iyisine layıktır, Edirne'ye ne kadar hizmet etsek azdır. Gerek Edirne Belediye Başkanlığı adaylık kampanya sürecimiz, gerekse inşallah halkımızın teveccühü ile başkanlık makamındaki görevimiz süresince 'geçmişe saygıyla, geleceğe güvenle' sloganı etrafında birleştirici bir anlayış ile hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz."

MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu da MHP'nin ülke menfaatlerini düşünerek siyaset yaptığını ifade etti.



Seçimlere hazır olduklarını dile getiren Ferhatoğlu, belediyeyi kazanmak için mücadele ettiklerini kaydetti.



Toplantıya Edirne Belediye Başkan adayı Kozan'ın yanı sıra MHP Uzunköprü Belediye Başkan adayı Şahin Şengül,

MHP Lalapaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Vedat Kuşoğlu, MHP Süloğlu Belediye Başkan adayı Aydemir Aslan, MHP İpsala Belediye Başkan adayı Ramazan Alkıran, MHP Havsa Belediye Başkan adayı Tefik Altıparmak, MHP Küplü Belediye Başkan adayı Ali Türel ve MHP Karpuzlu Belediye Başkan adayı Reşat Akbaş da katıldı.

Kaynak: AA