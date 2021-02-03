Müge Anlı Emir Demirkıskaç bulundu mu? 19 yaşındaki Emir Demirkıskaç kimdir, nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emir Demirkıskaç konusu ele alınıyor. Müge Anlı Emir Demirkıskaç kimdir? Mğge Anlı Emir Demirkıskaç bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI EMİR DEMİRKISKAÇ BULUNDU MU?

19 yaşında olan Emir Demirkıskaç, İstanbul Eminönü'nde seyyar satıcılık yapıyordu. Kaybolalı 7 ay oldu. Nişanlı olan Emir Demirkıskaç'ı aramak için ailesi programa katıldı.

Kaybolduğu gece son olarak Beyoğlu'na gitti. 28 Temmuz'dan beri ulaşılamıyor. Son olarak 21 Aralık tarihinde polis çevirmesine takılan Emir Demirkıskaç'ın nerede olduğu merak ediliyor.