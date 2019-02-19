Mezarlıktaki Kameriyeye Kendini Astı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen İmam K. (58) mezarlıktaki kameriyeye kendini asarak yaşamına son verdi.

Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle'de bunalıma girdiği öne sürülen İmam K., bugün öğle saatlerinde mezarlıktaki kameriyenin tavanına iple kendini astı. İmam K., mezarlıkta çevre düzenlemesi yapan çalışanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İmam K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından İmam K.'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

- Antalya

Kaynak: DHA