Mezarlıklar bu bayram boş kaldı
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Mezarlıklar bu bayram boş kaldı

Mezarlıklar bu bayram boş kaldı Her bayram dolup taşan Mersin Şehir Mezarlığı, bu bayram kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü Her bayram ve arifesinde büyük bir hareketliliğin yaşandığı Mersin Şehir Mezarlığı, bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

24.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:07

Mezarlıklar bu bayram boş kaldı

Her bayram dolup taşan Mersin Şehir Mezarlığı, bu bayram kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü

MERSİN - Her bayram ve arifesinde büyük bir hareketliliğin yaşandığı Mersin Şehir Mezarlığı, bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan ve arife günü ile Ramazan Bayramı sürecini de kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması, mezarlık ziyaretlerini de olumsuz etkiledi. Genellikle her bayram ve arifesinde dolup taşan, çevresinde yoğun araç trafiği oluşan Mersin Şehir Mezarlığı, bu Ramazan Bayramı'nda boş kaldı. Her yıl yaşanan ziyaretçi akını, bu yıl yerini derin bir sessizliğe bırakırken, mezarlıkta sadece kuş cıvıltıları duyuldu. Vefat eden anne, baba, kardeş, eş, çocuk ve yakınlarını bayram öncesi ve bayram sabahı ziyaret eden vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl mezarlık ziyaretini gerçekleştiremedi.

Şehitlik rengarenk çiçeklerle donatıldı

Öte yandan Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlik ise görevlilerce rengarenk çiçeklerle donatıldı. Temizliği yapılarak sulanan şehit mezarları, yakınlarının ziyareti için hazırlandı. Mezarlık görevlisi Zübeyde Yıldız, mezarlığın bu bayram, kısıtlama nedeniyle her zamankine göre çok sakin olduğunu belirterek, ancak şehit ailelerinin kabir ziyaretlerini yapabildiğini söyledi. Yıldız, "Her gün burada temizliğimizi yapıyoruz. Şahit aileleri geldiğinde, 'Allah senden razı olsun' diyerek bana dua ediyorlar. Onlar bizim de evladımız" dedi.

Mezarlıklar bu bayram boş kaldı

Kaynak: İHA

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