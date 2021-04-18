Metruk bina alev alev yandı

- Metruk bina alev alev yandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

- Metruk bina alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Yangın saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde Hüseyin Gün'e ait 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alev alev yanan evi görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu ev küle dönerken, iş makinesiyle yıkıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN