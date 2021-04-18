Metruk bina alev alev yandı
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Metruk bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

- Metruk bina alev alev yandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

- Metruk bina alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Yangın saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde Hüseyin Gün'e ait 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alev alev yanan evi görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu ev küle dönerken, iş makinesiyle yıkıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Metruk bina alev alev yandı
Metruk bina alev alev yandı
Metruk bina alev alev yandı
Metruk bina alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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