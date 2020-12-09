Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor

Metropoll, vatandaşa, "Şu andaki gelirinizle ilgili durum nasıl?", Köklü bir dönüşüm şart mı?, "Hükümetin reform konusundaki samimiyetine inanıyor musunuz?" gibi sorular da yöneltti. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...

Metropoll'ün Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020 anketinde vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor, yoksa kötüye doğru mu gidiyor?" diye soruldu. "İyiye gidiyor" diyenlerin oranı yüzde 21.5 iken, "Kötüye gidiyor" diyenlerin oranı yüzde 63.7 çıktı. "Ne iyiye ne kötüye gidiyor" diyenlerin oranı ise yüzde 12.7 oldu.

PARTİLERE GÖRE TÜRKİYE İYİYE Mİ KÖTÜYE Mİ GİDİYOR?

Son seçimde oyunu AK Parti'ye verenlerin yüzde 43'ü "Türkiye iyiye gidiyor" derken, yüzde 40.9'u "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.

CHP seçmeninin yüzde 2.5'i "Türkiye iyiye gidiyor" derken, yüzde 82.6'sı "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.

İYİ Parti seçmeninin binde 7'si "Türkiye iyiye gidiyor" derken, yüzde 94.3'ü "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.

MHP seçmeninin yüzde 29.5'i "Türkiye iyiye gidiyor" derken, yüzde 51.3'ü "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.

ERDOĞAN RAKİPLERİNE FARK ATTI

'Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020' anketinde "Sizce ülke ekonomisi hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 36.6 ile açık ara önde çıktı. Meral Akşener diyenler yüzde 10.3, Kemal Kılıçdaroğlu diyenler ise 10.1 çıktı. Ali Babacan yüzde 8.8 ilgi görürken, Ahmet Davutoğlu'nun ekonomiyi düzelteceğine inananlar yüzde 2.4 çıktı.

KİŞİLERE BİREYSEL EKONOMİLERİ SORULDU

"Şu andaki gelirinizle ilgili durumu hangi ifade daha iyi açıklar?" sorusuna verilen cevaplar da "Türkiye'nin durumu" ile benzer çıktı. "Sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" diyenlerin oranı yüzde 53 çıkarken, "Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum" diyenler yüzde 19.9'da kaldı. "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 25.7 oldu.

AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 28.7'si "tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum" derken, yüzde 51.4'ü temelihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" dedi. "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" diyen AK Parti seçmeninin oranı ise yüzde 19.2 çıktı. CHP seçmeninin yüzde 58.3' "Temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" derken, yüzde 29'u "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" dedi.

KÖKLÜ DEĞİŞİMLER GEREKLİ Mİ?

"Ekonomi, hukuk ve demokraside köklü dönüşümler gerekli midir?" sorusuna yüzde 68.9 "evet" karşılığını verirken, yüzde 15.4, köklü değil kısmi değişim istedi. "Dönüşüme gerek yok" diyenler ise yüzde 9'da kaldı.

AK Partililerin yüzde 49.2'si köklü bir değişim isterken, yüzde 14.7'si değişime ihtiyaç olmadığını söyledi. CHP'lilerin yüzde 84.7'si, İYİ Partililerin yüzde 85.8'i, MHP'lilerin yüzde 79.5'i, HDP'lilerin yüzde 89.6'sı köklü değişimden yana tavır koydu.

HÜKÜMET REFORM KONUSUNDA SAMİMİ Mİ?

Metropoll anketinde "Hükümetin 'ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz' iddiasını samimi/inandırıcı buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 59.9'u "hayır" cevabı verirken, yüzde 30.7'si "evet cevabını verdi.

Hükümetin reform konusunda samimiyetine inan AK Partililerin oranı yüzde 55.1 iken inanmayan AK Partililerin oranı yüzde 34.2 çıktı. CHP'lilerin yüzde 86.8'i, İYİ Partililerin yüzde 91.5'i, MHP'lilerin yüzde 49.4'ü, HDP'lilerin yüzde 85'i hükümetin reform konusundaki samimiyetine inanmadığını ifade etti.