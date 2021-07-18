Meteorolojik Değerlendirme (17.07.2021) Kurban Bayramı Hava Tahmini
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Meteorolojik Değerlendirme (17.07.2021) Kurban Bayramı Hava Tahmini

Meteorolojik Değerlendirme (17.07.2021) Kurban Bayramı Hava Tahmini
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METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME(Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu)Başlama Zamanı: 19. 07. 2021 16: 00 TSİBitiş Zamanı: 23. 07.

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu)

Başlama Zamanı: 19. 07. 2021 16: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 23. 07. 2021 18: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü boyunca bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık, son günü (23 Temmuz 2021 Cuma günü) ise sahil kesiminin parçalı bulutlu, iç kesimlerin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Arife Günü: (19. 07. 2021) Az bulutlu ve açık

Bayramın 1. Günü: (20. 07. 2021) Az bulutlu ve açık

Bayramın 2. Günü: (21. 07. 2021) Az bulutlu ve açık

Bayramın 3. Günü: (22. 07. 2021) Az bulutlu ve açık

Bayramın 4. Günü: (23. 07. 2021) Sahil kesimi parçalı bulutlu, iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayram Boyunca beklenen Hava Sıcaklığı:

Antalya: 32 - 36 °C

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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