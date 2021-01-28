Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı

28.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:07
Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 09.00'dan gece 23.59'a kadar Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, yollarda görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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