Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı

13.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:03
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas için zirai don uyarısında bulunuldu.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13-19 Kasım tarihleri arasında gece saatlerinde hafif zirai don beklendiği ifade edildi.

Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, sıcaklıkların sıfırın altında 2,2 dereceye kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

İlgili Haberler

Meteoroloji'den 9 il için sağanak ve lodos uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için sağanak ve lodos uyarısı
İl Müdürü Maden'den 'indirim' uyarısı
İl Müdürü Maden'den "indirim" uyarısı
Diyarbakır annesi Güllü Turan: 'Alev'im neredesin, onlara inanma, dön evine yavrum'
Diyarbakır annesi Güllü Turan: "Alev'im neredesin, onlara inanma, dön evine yavrum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Lütfi Elvan Ziya Selçuk Berat Albayrak Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Didem Soydan Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Türk Medya Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 16:20:41. #1.14#
title