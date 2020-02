Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?

14.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:22

Mesut Can Tomay dizileri ve TV şovları neler? Maide'nin Altın Günü, İkinci Şans gibi filmlerde rol alan genç oyuncu Mesut Can Tomay hayatı dikkat çekiyor. İlk oyunculuk deneyimini ise Türk'ün Uzayla İmtihanı dizi ile elde etti. Mesut Can Tomay babası, ailesi ve daha fazlası haberimizde...

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

Genç ve başarılı yetenek Tomay, 1999 yılı 2 Haziran gününde İstanbul'da dünyaya geldi. Ancak baba tarafından aslen Kars'lıdır. 9 yaşına kadar Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşadı.

Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz yarışma programında ilk kez ekranlara geldi ve yarışmada setrgilediği tiplemelerle bğeni topladı. Yetenek Sizsiniz de yarı finale kadar yükselme şansı yakaladı.

İlk oyunculuk deneyimini Türk'ün Uzayla İmtihanı isimli dizi ile kazandı. Tv ekranlarına gelemden hemen çnce Vine videoları sayesinde tanınıyordu. Oyunculuğun yanı sıra Ali Biçim ile birlikte çektiği videolarla da Youtube'da yer alıyor. Mesut Can Tomay 1.74 cm boyundadır.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2012 – Türk'ün Uzayla İmtihanı

Gönül Hırsızı

2014 – Hom Ofis

2016 – Kördüğüm

Tam Kafadan

2013 – Mc Dandik

2016 – İkinci Şans

2017 – Maide'nin Altın Günü