Messi, Futbolu Newell's Old Boys'ta Bırakmak İstiyor

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, futbolu Arjantin Ligi ekiplerinden Newell's Old Boys'ta bırakmak istediğini söyledi.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, futbolu Newell's Old Boys'ta bırakmak istediğini yineledi. Arjantin'de El Trece kanalına konuşan tecrübeli oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamamayı yaptı:

"Her zaman söyledim; bir gün Arjantin futbolunda oynamak istiyorum. Olacak mı bilmiyorum ama kafamda hep bu var. Yalnızca Newell's Old Boys'ta oynarım, başka bir takımda değil. En azından 6 ay bile olsa orada forma giymek isterim."

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