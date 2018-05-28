Messi, Futbolu Newell's Old Boys'ta Bırakmak İstiyor

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, futbolu Newell's Old Boys'ta bırakmak istediğini yineledi. Arjantin'de El Trece kanalına konuşan tecrübeli oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamamayı yaptı:

"Her zaman söyledim; bir gün Arjantin futbolunda oynamak istiyorum. Olacak mı bilmiyorum ama kafamda hep bu var. Yalnızca Newell's Old Boys'ta oynarım, başka bir takımda değil. En azından 6 ay bile olsa orada forma giymek isterim."