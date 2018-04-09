Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Burdur ve Bucak ticaret ve sanayi odaları, Sağlık ve İŞKUR il müdürlükleri arasında Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalandı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün öğrencilerin mesleki gelişimlerine faydası olacağına inandığını belirtti

Çoğu üniversitelerin 7+1 veya 3+1 eğitim modeline dönme yönünde irade ortaya koyduklarına işaret eden Yılmaz, "Özellikle sanayi sektörü ara iş gücü, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayamıyor. Tedarikte sıkıntı var. Her işi bilirim diyen maalesef çok ancak uzmanlık gerektiren işlerde çok fazla nitelikli eleman bulamıyoruz. Bazı sektörlerde bu durumdan dolayı yatırımdan vazgeçme dahi olabiliyor." dedi.

Yılmaz, üniversiteden mezun olan herkesin masa başı iş istediğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, piyasanın ihtiyaç duyduğu ve ileride neyle karşılaşacağını, hayatın nasıl gerçekleriyle karşı karşıya geleceğini ve hangi işlerde neyi öğrenmesi gerektiğini okurken de öğrenecek. Bundan dolayı öğrenci mezun olduktan sonra değişik kapılarda savrulmanın yerine kendisine bir yön çizip ne yapmak istediğine karar verebilecek. Bu açıdan öğrencilerin özellikle eğitim süreci içinde sektörlerle, firmalarla tanışarak kendilerini çok daha iyi yetiştirebileceklerini düşünüyorum. Ayrıca protokolün ilimiz açısından da istihdama çok büyük katkısı olacağını, dışarıdan Burdur'a okumaya gelenlerin de burada kalmasına vesile olacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından taraflarca mesleki eğitime ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü ile bazı fakülte ve yüksekokullarda 7+1, meslek yüksekokullarda ise 3+1 modeli olarak adladırılan mesleki eğitimin sektörle işbirliği içinde yürütülmesi ve öğrencilerin mezun olmadan en az bir dönemlerini iş yeri uygulaması içinde geçirerek iş ve uygulama deneyimini kazanmalarını sağlamak aynı zamanda işsizlik ve işletmelerin aradıkları nitelikli eleman bulamama sorununa çözüm üretmeyi amaçlanıyor.

İmza törenine MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Bucak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile İŞKUR İl Müdürü Ramazan Erdim katıldı.