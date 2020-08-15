Mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldılar, el ele halay çektiler Bursa'da bir düğünde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği görüntüler pes dedirtti.

Bursa'da bir düğünde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği görüntüler pes dedirtti. Bursa'da yapılan bir düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Yaklaşık 500 kişi, korona virüs kuralını hiçe saydı. Düğünde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği görüldü. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı düğündeki görüntüler izleyenlere pes dedirtti. (İHA) Kaynak: İHA