Mersin Valisi Su, Rektör Aydın'ı ziyaret etti
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ı ziyaret etti.
01.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:29
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ı ziyaret etti.
Vali Su, Tarsus Üniversitesinin kısa sürede oluşturduğu kapasiteden dolayı Rektör Aydın'a teşekkür ederek başarılar diledi.
Prof. Dr. Aydın da üniversitenin akademik ve idari çalışmaları hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.
Kaynak: AA