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Mersin Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg3,257,10
Bulgur (paketli) Kg2,855,80
Greyfurt Kg1,405,50
LimonKg1,504,50
MandalinaKg1,004,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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