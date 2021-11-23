Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,25
|7,10
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,85
|5,80
|Greyfurt
|Kg
|1,40
|5,50
|Limon
|Kg
|1,50
|4,50
|Mandalina
|Kg
|1,00
|4,50
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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