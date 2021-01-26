Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

Mersin'de, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, 4 ilçede yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adresini belirlediği 9 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde 11 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 2 harici bellek, 13 SIM kart, 41 banka kartı, hesap dekontu, 265 bin liralık borç senedi ile yasa dışı bahisten kazanıldığı değerlendirilen 8 bin lira ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı