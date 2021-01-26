Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
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Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

26.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:15

Son dakika haber: Mersin'de, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Mersin'de, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, 4 ilçede yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adresini belirlediği 9 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde 11 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 2 harici bellek, 13 SIM kart, 41 banka kartı, hesap dekontu, 265 bin liralık borç senedi ile yasa dışı bahisten kazanıldığı değerlendirilen 8 bin lira ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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