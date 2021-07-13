Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Erdemli'de metruk bir binada 12 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anamur'da da 25 kök Hint keneviri, 360 gram esrar, 26 uyuşturucu hap, av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Deniz Akkaya Petek Dinçöz Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:16:09. #1.14#

title