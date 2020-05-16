Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
16.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:24
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
V.K. idaresindeki 01 DGS 73 plakalı kamyonet Sucular Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Bu sırada bölgede hayvanlarını otlatan çoban Muttalip Döngel (55) bariyerle kamyonet arasına sıkıştı.
Döngel, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA