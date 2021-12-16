Başkan Seçer: "Artık Tek Kart Uygulamasına Geçiyoruz; Mersin 33 Kart"

TOROSLAR, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Aralık Ayı İkinci Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplam 34 maddenin görüşüldüğü Meclis'te Başkan Seçer, vatandaşların kullandığı toplu taşıma kartlarının yenileneceğini ve ' Mersin 33 Kart'a geçileceğini duyurdu.

"Artık tek kart uygulamasına geçiyoruz; Mersin 33 Kart"

Vatandaşların kullandığı mevcut kartların Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca temin edilecek yeni sisteme uyumlu kartlarla ücretsiz olarak değiştirilmesi maddesi Meclis'te görüşüldü. Büyükşehir'e bağlı İmar A. Ş. tarafından değiştirilecek olan kartların ücretsiz bir şekilde verilmesi için görüşülen madde, yapılan oylama sonucu idareye iade edildi.

Mersin 33 Kart'la ilgili bilgi veren Başkan Seçer, "Daha iyi anlaşılması açısından bir bilgilendirme yapayım; mevcut kartları değiştirip artık belediyemize bağlı bir şirket olan İmar A. Ş. 'den bu hizmeti biz alıyoruz. Artık tek kart uygulamasına geçiyoruz; Mersin 33 Kart. Bu kart toplu taşımada kullanıldığı gibi daha birçok alanda kullanılabilecek, birçok avantajı olacak; promosyon sağlayacak kart sahibine. Alışverişlerde indirim sağlayacak. Bize de toplu taşımada artık bir databankı oluşturacak. Şu anda biz özel bir firmayla bunu çalıştığımız için toplu taşımada sağlam, doğru verilere ulaşamıyoruz, alamıyoruz. Yılda taşıdığımız yolcu sayısından yolcunun özelliklerine kadar birçok dataları almakta zorlandığımız gibi doğruluğu da aslında şüphe götürür. Onun için çok iyi, çok güzel bir uygulama" dedi.

"Kart sahiplerinin kartlarını değiştirirken bedel ödemelerini istemiyoruz"

Başkan Seçer, ekonomik sıkıntı yaşadıkları bu günlerde vatandaşların kartlarını değiştirirken bedel ödemelerini istemediklerini sözlerine ekleyerek; "Şimdi burada bizim isteğimiz şu; kart sahiplerinin, yaklaşık 250-300 bin civarında bir sayı bu, kartlarını değiştirirken ceplerinden bir bedel ödemelerini arzu etmiyoruz. Bunun nedeni de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar. İnsanlar için bırakın 30 TL'yi, 40 TL'yi, 20 TL'yi, 1 TL dahi artık önemli. Diyoruz ki; 'o şirket de bizim belediye de bizim. ' Toplu taşıma hizmetini veren Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma hizmeti içerisinde kart hizmetini veren İmar A. Ş. Bunun her ikisi de kamu. Biri şirket, biri belediyenin ilgili dairesi. Hukuki zemini hazırlayalım ve vatandaştan biz bu ücreti almayalım, vatandaşın üzerindeki bu yükü alalım. En yalın anlatımı ile olay bu" diye konuştu.

"Bu ortamda vatandaştan kart parası almak doğru olmaz"

Seçer, İmar A. Ş'nin şirket olması dolayısıyla yeni kartları verirken hukuki anlamda herhangi bir sorun olmaması için ücretle vermesi gerektiğini belirterek, vatandaşların bedelsiz alabilmesi için yasal zemine oturtulması gerektiğini söyledi. Seçer, "İmar A. Ş. bunu satmak zorunda, cebinden ödemesi gerekiyor. Bu ortamda vatandaştan kart parası almak doğru olmaz" diye konuştu.

Bir Meclis üyesinin de sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hizmetinin uzatılması yönündeki teklifine de yanıt veren Başkan Seçer, "Toplu taşımada sürenin uzatılması yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Oradan bir uzatma kararı çıkarsa biz belediye olarak elbette ki uygularız" dedi.

"Okaliptus ağaçlarının dalları kış mevsiminde tehlike yaratıyor"

Bir Meclis üyesinin Okaliptus ağaçlarıyla ilgili konuşmasına da yanıt veren Başkan Seçer, şunları söyledi; "Özellikle şehir içinde asfalt olan, kaldırım olan yerlerde zemine de çok zarar veriyor. Yeraltı suyuna çok fazla tüketim olduğu için zarar veriyor. Çok kaliteli de bir ağaç türü ya da marangozların veya mobilya sektörünün aradığı bir ağaç türü değildir. Çok aranmaz, gölgesinde hiçbir bitki yetişmez. Böyle de bir sıkıntılı bitkidir. Genelde bataklık kurutmak için kullanılır. Karabucak Okaliptus Ormanları gibi. Bizim şu anda Atatürk Parkı'nda 68 okaliptus, Kültür Park'ta 85 okaliptus var. Müftü Deresi ıslahında ağaç kesimi olmuştu. Biz de derin budama yapıyoruz. İnanılmaz eleştiri alıyoruz. Bazı konuları da anlamakta zorlanıyorum. Maalesef bazı insanlar her konuda uzman. Her konuda uzman olmak zorunda değilsiniz. Böyle bir doğru da yok. Biz bunu bilinçli yapıyoruz. Okaliptus ağaçlarının dalları da kış mevsiminde tehlike yaratıyor. Çok kırılganlar, çok gevrekler, aşırı rüzgarlarda koca kiloluk dallar; 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo dallar insanların kafasına düşüp tehlike de yaratabiliyorlar, devrilebiliyorlar. Fırtınalarda büyük sorun yaratıyor. Şu anda biz zaten derin budama yapıyoruz. "

Başkan Seçer ayrıca, "Biz yeni Okaliptus dikimi yapmıyoruz. Ancak çok ağaç dikiyoruz. Bunların çeşitlerini bilgi olsun diye kamuoyuna aktarayım; jakaranda, orkide, şili kauçuğu, ipek ağacı; refüj ve kaldırımlarda kullanıyoruz bunları. Bizim zaten bitki envanteri çalışmalarımız devam ediyor. Onun için Atatürk Parkı'nda, Kültür Park'ta rakamları verme imkanım oldu. Peyzaj Master Planı'nı zaten hazırlıyoruz" dedi.

"İlçe belediyemiz de bizimdir. Beraberce bu sorunu çözeceğiz"

Gülek Kalesi ve Varda Yolu ile gelen talebe yanıt veren Başkan Seçer, "Her iki yol da bizim alanımızda değil ama şikayetinizde haklısınız. Bana şunu derseniz; 'Başkanım, kimin olursa olsun, orada Büyükşehir'in bir katkısı olabilir mi? ' Elbette imkanlarım dahilinde olabilir. Yöre halkı da sayın muhtar da bu konuda bana ricada bulundu. Gündemimizde. Bu sorunu ortadan kaldıracağız. İlçe belediyemiz de bizimdir. Beraberce bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

"Anayurt'ta otoban bağlantısı ile ilgili bir sorunumuz var"

Mezarlıklar konusuna da değinen Seçer, "Bizim Güney Mezarlığımız doldu. 120 bin metrekare yani 120 dönüm. Cenazeleri Çiftlik'e ve Davultepe'ye yönlendiriyoruz. Şu anda daha birkaç yıl sorunumuz yok. Aynı şekilde Tarsus'ta Merkez Mezarlığı ve Güney Mezarlığı doldu. Tarsus'ta bir sorun yok. Sucular'da 2. etabına başladık. İlk etap bitti. Oraya definler de başladı. Üst yapı yapılıyor. Biraz zemin zorluyor" bilgisini paylaştı.

Anayurt'ta 258 dönümlük alanı projelendirdiklerini ve bitmek üzere olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Etap etap zaten orayı yapacağız. Çiftlikköy'ü zaten genişletmiştik, orayı kullanıyoruz. Mezitli de genişletilmişti orası da doldu. Yalnız yeni mezarlıkta; Anayurt'ta otoban bağlantısı ile ilgili bir sorunumuz var. Arkadaşlarımız Karayolları'ndan takip ediyor bunu. Sizin de katkılarınız olursa biz onu bir an önce yapabilirsek oraya ulaşım daha rahat olacak. Her türlü çalışmaları yapıldı, gerekli kurumlardan izinleri alındı. Bir sorun görünmüyor" dedi.

" Toroslar'a yeni bir mezarlık yeri çalışması yapalım"

Toroslar ilçesi yayla yolu üzerinde mezarlık konusunda daha farklı bir çözüm üretilebileceği yönünde gelen talebi de değerlendiren Başkan Seçer, "Toroslar bölgesinde daha geniş bir yer bulup; bu Hazine'nin olur, bu imarda farklı bir uygulamalar sonucu elde ettiğimiz ilçe belediyesinin ya da Büyükşehir'in; nihayetinde halkın hizmetine sunulacak. Mezarlık İşleri ile Emlak İstimlak Daire Başkanlıkları ve diğer ilgili, yetkili arkadaşlar; Toroslar Belediyesi ile iletişim halinde olalım. Toroslar'a özel bir çalışma yapalım, yeni bir mezarlık yeri, Anayurt'ta olduğu gibi. Anayurt'un toplam büyüklüğü 258 dönüm. Tarsus'unki 600 dönüm. Böyle büyük alanlar. Dediğiniz gibi; gelecek yüzyılın problemi çözülmüş olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, mezarlıklar konusunda son olarak şunları söyledi:

"Bir de şu var; bunu vatandaşlarımıza izah etmek zorundayız. Şehrin içinde kalıyor mezarlıklar. Uzak şikayetini ben çok anlamlı bulmuyorum. Bugün için doğrudur ama şehir büyüyor, kentleşme var, imara açılıyor ve belli bir süre sonra da şehrin içinde kalıyor. İşte ona göre de bir yer tesis etmek lazım. Bu Anayurt, otoban bağlantı yolu olması durumunda son derece uygun diye düşünüyorum. "

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandığı elektrik tüketiminin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ve bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine yönelik önerge vermek istediklerini söyleyen bir Meclis üyesinin değerlendirmesi üzerine Başkan Seçer, "Tabi yönetmelik müsaade etseydi ben bunu gündeme alırdım ama elbette ki çok önemli, çok değerli bir önerge. Cumhur İttifakı üyelerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar da ekonomik buhranı görmüşler, nihayet çiftçilerimizin elektrik tüketiminde içinde bulundukları sıkıntıları görmüşler, Tarım Bakanlığı'nın bu yardımı yapmayacağını da düşünmüşler ve bunu belediyemizden istemişler. İnşallah bir dahaki birleşimde bu önergeyi kabul ederim, o zaman bu konuyla ilgili de belediyemizin değerlendirmesini benim ağzımdan dinlersiniz" dedi.

Yayın Tarihi: 16. 12. 2021 19: 25: 12