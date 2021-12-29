Mersin'de tomruk yüklü kamyon uçuruma devrildi
AA / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
Mersin'in Aydıncık ilçesinde tomruk yüklü kamyon uçuruma devrildi, son anda kamyondan atlayan şoför yara almadan kurtuldu.
MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde tomruk yüklü kamyon uçuruma devrildi, son anda kamyondan atlayan şoför yara almadan kurtuldu.
Yaşar Demir idaresindeki 33 P 0395 plakalı tomruk yüklü kamyon, Pembecik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi uçuruma devrildi.
Son anda kamyondan atlayan şoför, kazadan yara almadan kurtulurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.
AA / Yalçın Taşlıalan - Son Dakika Haberleri
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