Mersin'de tomruk yüklü kamyon uçuruma devrildi - Haberler
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Mersin'de tomruk yüklü kamyon uçuruma devrildi

Mersin'de tomruk yüklü kamyon uçuruma devrildi
AA / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde tomruk yüklü kamyon uçuruma devrildi, son anda kamyondan atlayan şoför yara almadan kurtuldu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde tomruk yüklü kamyon uçuruma devrildi, son anda kamyondan atlayan şoför yara almadan kurtuldu.

Yaşar Demir idaresindeki 33 P 0395 plakalı tomruk yüklü kamyon, Pembecik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi uçuruma devrildi.

Son anda kamyondan atlayan şoför, kazadan yara almadan kurtulurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

AA / Yalçın Taşlıalan - Son Dakika Haberleri

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