Mersin'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu - Haberler
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Mersin'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Mersin'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu.

Mersin'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu.

İlçenin yüksek kesiminde bulunan Güzeloluk, Harfilli ve çevre mahallelerde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, ikindi saatlerinde zaman zaman şiddetini de arttırdı. Yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Yağış dolayısıyla sokaklarda dereyi andıran görüntüler oluştu. Dolu açıkta sebze yetiştirilen tarlaları ve meyve bahçelerini beyaz örtüye bürüdü. Bazı açık alanlar çamur deryasına döndü.

Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, "İkinde saatlerinde yağış etkisini attırdı, bir süre sonrada yağmur yerini doluya bıraktı. Dolu da açık alanda üreticilerin domates, biber, patlıcan, lahana gibi sebzelere ve elma bahçelerine büyük ölçüde zarar verdi" dedi.

Öte yandan, meteorolojinin uyardığı yağışlı hava ilçe merkezinde de etkisini gösterdi.

Mersin'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

Mersin'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

Mersin'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

Mersin'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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