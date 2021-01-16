Mersin'de Sarıkeçili Yörüklerinden çadırda düğün
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Mersin'de Sarıkeçili Yörüklerinden çadırda düğün

16.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:15
Mersin'de Sarıkeçili Yörüklerinden çadırda düğün

Mersin'in Aydıncık ilçesinde Sarıkeçili Yörüklerinden bir aile, düğünlerini konakladıkları çadırda yaptı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde Sarıkeçili Yörüklerinden bir aile, düğünlerini konakladıkları çadırda yaptı.

Konargöçerlik yaşam tarzının Anadolu'daki son temsilcilerinden olan Sarıkeçililer, kış aylarının gelmesiyle ılıman iklime sahip Aydıncık ilçesine yerleşti.

Yörüklerden Mehmet ve Songül Bacak çifti, düğünlerini ormanlık alana kurdukları çadırlarında yaptı.

Genç çiftin düğününe, Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ve orman personeli de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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