Mersin'de sağlık çalışanları, 23 Nisan için çocuklarla kamera karşısına geçti

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı klipte, hastanede tedavi gören çocuklar ile sağlık çalışanları rol aldı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı klipte, hastanede tedavi gören çocuklar ile sağlık çalışanları rol aldı.

Klip, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hastanemizde tedavi gören çocuklarımızla bir video klip hazırladık. Aktivite odalarında kuş yuvalarını boyayan çocuklarımız, hastanemizin bahçesinde yuvaları kuşlarla buluşturdular. Sosyal mesafe, maske ve temas kuralları çerçevesinde yapılan kutlamada, pandemi sürecindeki tüm özlemlerimizi eğlenerek giderdik." notuyla hastanenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Arife Ünüvar'ın koordinatörlüğünü yaptığı, sağlık fizikçisi Cem Gökşen'in senaryosunu yazıp görüntü yönetmenliğini üstlendiği klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları ile hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar rol aldı.

Çocukların, boyama etkinliğinde hazırladığı kuş kafeslerini hastane bahçesindeki ağaçlara yerleştirdikten sonra müzik eşliğinde sağlık çalışanlarıyla Türk bayrakları salladıkları anlara yer verilen klipte, şu metin seslendirildi:

"Aslında biraz yorulduk. Belki de biraz sıkıldık. Sanırım biraz da özledik. Adettendir, koltuğu onlara vermek istedik. Temastan kaçındık. Sarılıp 'Nice bayramlara diyelim' dedik. Sosyal mesafeye takıldık... Tam 'Gel bir öpeyim' diyecekken, maskeyi hatırladık. Olsun... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun."?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci