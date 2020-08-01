Mersin'de otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ahmet Koca idaresindeki 33 U 0867 plakalı otomobil, Sebil Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Koca ile otomobildeki kuzenleri Şimal, Yunus Emre ve Hilal Koca ile Ahmet Galip Büyükaslan, ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA