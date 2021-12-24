Mersin'de lastikleri yanan tırda hasar oluştu
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus ilçesinde seyir halindeyken lastikleri yanmaya başlayan boya yüklü tırda hasar oluştu.
TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde seyir halindeyken lastikleri yanmaya başlayan boya yüklü tırda hasar oluştu.
Kemal Kaya'nın idaresindeki 31 AP 759 plakalı tıra bağlı dorsesinin lastikleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Çamtepe kavşağı yakınlarında yanmaya başladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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