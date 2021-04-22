Mersin'de Kovid-19 nedeniyle 23 Nisan'ı buruk karşılayan çocukların yüzünü "gönüllü palyaçolar" güldürüyor

Mersin'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen "gönüllü palyaçolar", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk karşılayan çocukları evlerinde ziyaret edip oyuncak ve sürpriz hediyeler dağıtıyor.

Mersin'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen "gönüllü palyaçolar", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk karşılayan çocukları evlerinde ziyaret edip oyuncak ve sürpriz hediyeler dağıtıyor.

Kentte çeşitli gösteri, etkinlik ve yardım faaliyetlerinde bulunan Mersin Gönüllü Palyaçolar Grubu, Kovid-19 nedeniyle bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde geçirmek zorunda kalan çocukları ziyaret ediyor.

Kapı kapı dolaştıkları evlerde oyuncak ve sürpriz hediyeler dağıtan palyaçolar, bayram öncesi çocukları mutlu ediyor.

"Yaklaşık 300 çocuğumuzun yüzünü güldürdük"

Mersin Gönüllü Palyaçolar Grubu Başkanı Aysel Sevilgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sürpriz ziyaretlerde mutlu anlar yaşadığını söyledi.

Ev ev gezdikleri bölgelerde çocukları şarkılar eşliğinde eğlendirdiklerini anlatan Sevilgen, "Pandemi nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu etmek adına bölge bir organizasyon düzenledik." dedi.

Sevilgen, ziyaretlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"23 Nisan dolayısıyla hem kent merkezi hem de köylerde yaşayan çocuklarımıza oyuncak dağıttık. Evlerinde ve hastanelerde tedavi gören bazı kanser hastası çocukları da ziyaret edip sürpriz hediyeler verdik. Çocukların yüzlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Aileleri de çok mutlu oldu. Pandemi nedeniyle 23 Nisan coşkusunu özleyen yaklaşık 300 çocuğumuzun yüzünü güldürdük, çok mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci