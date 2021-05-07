"Gönül Bağı Projesi"yle vatandaşlara destek sağlanıyor
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"Gönül Bağı Projesi"yle vatandaşlara destek sağlanıyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Toroslar Belediyesince hazırlanan "Gönül Bağı Projesi"yle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, vatandaşların ihtiyaçlarına destek sağlanıyor.

Mersin'in merkez Toroslar Belediyesince hazırlanan "Gönül Bağı Projesi"yle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, vatandaşların ihtiyaçlarına destek sağlanıyor.

Proje kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde oluşturulan 11 farklı birimde projenin destek hattına gelen talepler alınıyor. Burada isteğe göre ilgili birimler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, destek hattına gelen çağrıları yanıtladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlara destek olduğunu söyledi.

"Gönül Bağı Projesi"yle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiklerini dile getiren Yılmaz, bu süreçte vatandaşların sıkıntılarını önemsediklerini kaydetti.

Yılmaz, proje kapsamında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini aktararak, "Vatandaşlarımıza 'Her türlü sıkıntınızda, derdinizde bizi arayabilirsiniz' dedik. Bu merkezimiz üzerinden bize gelen talepler ile daha önce yaptığımız yaşlı ve engellilerimizin listeleri üzerinden vatandaşlarımızla iletişime geçip ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bizim gideremeyeceğimiz ihtiyaçları da ilgili kurum kuruluşlarla bağlantıya geçerek karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeye yoğun talebin olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bu süreçte çok sayıda talep aldıklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 25 bin talep geldi. Alınan talepleri ilgili personelimiz karşılıyor. En yoğun erzak talebi alıyoruz. Vatandaşlarımıza kayıtsız, şartsız erzak ulaştırmaya çalışıyoruz. Her gün 2 binin üzerinde teslimat yaptık. Bu oldukça yüksek bir rakam. 44 aracımız sahada dağıtım yapıyor.

Bunların bir kısmı gönüllü araçları. Gönüllülerimiz davete gerek duymadan gelip bize destek verdiler. Farklı birimlerimiz var. Bu tam kapanma sürecinde hizmetlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Vatandaşlarımızın derdinde, sıkıntısında arayabileceği numaranın olması önemli. Vatandaşlarımızdan olumlu geri bildirim alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor."

Yılmaz, çocuklardan gelen kuş, kaplumbağa ve hamster taleplerinin olduğunu belirterek, mümkün olduğunca bu talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını aktardı.

'Gönül Bağı Projesi'yle vatandaşlara destek sağlanıyor
'Gönül Bağı Projesi'yle vatandaşlara destek sağlanıyor
'Gönül Bağı Projesi'yle vatandaşlara destek sağlanıyor
'Gönül Bağı Projesi'yle vatandaşlara destek sağlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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