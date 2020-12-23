Mersin'de ev yangını hasara neden oldu
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Mersin'de ev yangını hasara neden oldu

23.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:39
Mersin'de ev yangını hasara neden oldu

Tarsus ilçesinde meydana gelen ev yangını hasara neden oldu.

Tarsus ilçesinde meydana gelen ev yangını hasara neden oldu.

Mithatpaşa Mahallesi'nde Cemaliye Şen'e (74) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Şen, komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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