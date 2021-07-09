Mersin'de ev ve bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 3 zanlı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev ve bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev ve bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunusoğlu, Dedeler ve Baltalı mahallelerinde bazı ev ve bahçelerde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 116 kök Hint keneviri ele geçirdi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal