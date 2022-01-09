Mersin'de belediyeden vatandaşlara 'kaynar' ikramı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, 'Büyükşehirden kaynar herkese yarar' sloganıyla başlatılan yeni bir hizmet ile soğuk kış günlerinde haftanın 6 günü 6 farklı noktada vatandaşlara kaynar ikram edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında kentin dezavantajlı ve işlek noktalarında başlatılan, '1 ekmek 1 çorba' hizmeti kış aylarında devam ederken, 2022 yılında ise kış mevsiminde sürecek yeni bir hizmet daha hayata geçirildi. Kaynar ikramı dezavantajlı mahallelerin yanı sıra Yenişehir, Mezitli, Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin işlek noktalarında sunularak, her kesimden vatandaşın içini ısıtıyor.

Kentin işlek noktalarında herkese ulaşıyor

Haftanın 6 günü 15.30-17.00 saatleri arasında sunulan hizmet, pazartesi günü Tarsus'ta PTT yanında, salı günü Mezitli'de bankalar önünde, çarşamba günü Toroslar'da Kuvayi Milliye Caddesi'nde, perşembe günü Akdeniz'de Yoğurt Pazarında, cuma günü Yenişehir'de Alanya Sokağı'nda, cumartesi günü ise Tarsus'ta Kültür Park önünde devam ediyor.

"İçerisinde şifalı malzemeler bulunuyor"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı aşhanede görev yapan gıda mühendisi Bilge Küçükkubaş, yeni başlayan hizmetle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Kış aylarında bağışıklığımız düşüyor. Özellikle de bu pandemi döneminde hastalıklardan korunmaları için vatandaşlarımıza bir nebze olsa şifa olmak için kaynar dağıtımı hizmetine başladık. Kaynar Mersin'e özgü bir içecek. İçinde zerdeçal, zencefil, havlıcan kökü, tarçın, karabiber gibi şifalı malzemeler bulunuyor. Bu malzemeleri uzun bir süre kaynatıyoruz. İyice özdeşleştirdikten sonra üzerini cevizle süsleyip ikram ediyoruz." - MERSİN