Mersin'de 1750 karton sigara kağıdı ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 1750 karton sigara kağıdı ele geçirildi

Mersin'de 1750 karton sigara kağıdı ele geçirildi
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de bir otomobildeki aramada, 1750 karton sigara kağıdı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de bir otomobildeki aramada, 1750 karton sigara kağıdı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, kente kaçak sevkiyat yapılacağı istihbaratını alan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili Yenice Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada 1750 karton içerisinde 350 bin sigara kağıdı bulundu.

Sürücü, gözaltına alındı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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