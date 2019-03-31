Mersin Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Mersin için sandığa giden vatandaşlar, Mersin Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi MHP'den yana olmuştu. Peki, Mersin seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Mersin'de kim önde? Mersin seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Mersin Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına MHP'den Hamit Tuna yarışacak. Millet İttifakı adınaCHP'den ise Vahap Seçer aday gösterildi. SP'den Erdal Alkan, DSP'den Emrah Küçükkapdan Mersin Belediye Başkanlığı için aday oldu.

MERSİN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Mersin'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Mersin'de 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Burhanettin Kocamaz, AK Parti adına Mustafa Sever, CHP adına Macit Özcan aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre MHP'den Burhanettin Kocamaz % 31.95 oy oranı ile Mersin Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP'den Macit Özcan ise % 28.33 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti adayı Mustafa Sever % 28.01 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.