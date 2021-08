Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - 2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 31 Temmuz'da başlayan 2021-2022 sezonu MHK Yaz Semineri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı kulüp başkanları ile üst klasman hakemleri katıldı.Açılış konuşmasını yapan MHK Başkanı Serdar Tatlı, "Hepinizin bildiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Yoğun ve sıkıştırılmış bir maç trafiği yaşadık. 2692 maça hakem ve gözlemci ataması yaptık. Bazı hakemlerimizden gelen pozitif test sonuçlar bizi üzdü ve önemli sıkıntılar yaşattı. Geçen sezon son haftaya kadar büyük mücadele ve heyecana şahit olduk. Genel olarak çok başarılı olan hakemlerimiz ve tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Geride bıraktığımız sezonda 7 hakemi ilk defa Süper Lig'de görevlendirdik. Yıllık sözleşmelere 15 maç sınırı getirdik. Federasyonumuzun sertifikalı VAR hakemlerinin arttırılması için çalışmalar yaptık ve önemli bir yol kat ettik. Kadın hakemlerimiz en üst maçlarda görevlendirilmesine adına, kadın hakemlerimize yer verdik. Havuz sistemine son verdik ve hakemlerimizi klasmanlara ayırdık. Genç ve yetenekli hakemlerin geleceklerine katkı sağlayacağız. Türkiye'nin her bölgesindeki her hakeme ulaşabilmeyi ve tek bir merkezden denetlemeyi planlıyoruz. Bu projemizin hayata geçmesindeki desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Süper Lig ve 2'nci Lig dışındaki hakemlerin atamaları dışında kalan 6 hakemimiz tarafından yapılacak. Bu sezondan itibaren tüm profesyonel liglerde gözlemlerimiz, bundan böyle UEFA gözlemci raporu dolduracaklar. Türk hakemlerinin FIFA ve UEFA'da almış olduğu maçların sayısı artmaktadır. Cüneyt Çakır en fazla maç yöneten hakem olarak bizleri gururlandırmıştır" diye konuştu. Tatlı ayrıca, "VAR'ın her şeye müdahale etmesi gerektiği düşüncesi bu sisteme zarar vermektedir" diyerek, "Adil, eşit ve cesur olmalarını istiyoruz hakemlerimizin. Biz hakem camiası olarak her takıma eşit mesafedeyiz. Herkese saygı duyuyoruz. Hakem camiasını olarak biz de aynı saygıyı bekliyoruz. Bu sezon da her hakem her takımın maçında görev alacak" dedi. ŞENOL GÜNEŞ: SÜREKLİ İYİ GİDEN BİR TAKIM YOKTUR HAKEM DE OLMAYACAKTIRA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise şunları söyledi: "Kabul etmek lazım ki futbol artık endüstriyel bir hal aldı, beklentiler çok büyüdü. Eleştiriler fazla oluyor beklenti yüksek olduğu için. Yaptığımız iş eleştiriye açık, buna hep açık olmamız gerekiyor. Kendimizi eleştiriye karşı bilmemiz gerekiyor. Özgüven, sevgi, saygı çok önemli. Birliktelik var burada, aynısı sahaya da yansır umarım. Olağanüstü bir çalışma içerisindeler. Geldiğim ilk günden beri çok daha büyük mesafe alındığını görüyorum. Son dönemde alınan kötü sonuçlar Türk futbolunun bittiğini değil; olumsuz olduğunu söyleyeceğiz tabii ki ama geçmişe göre çok iyi durumdayız. Daha da iyi olmamız gerekiyor. Sürekli iyi giden bir takım yoktur hakem de olmayacaktır. Sizden beklentimiz şu; Sevgi, saygı içerisinde, bir güven duygusunu hep verin. Tecrübeli hakem, iyi hakem bu demektir. Hakem oyuncu ilişkilerindeki o sevgi, saygı olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Cesur olun, korkmayın. Siz hep izleniyorsunuz, rahat olun, kameralara teslim olmayın. VAR sizi geliştirmek için yardımcı olsun. VAR'a bağımlı olursanız, gerçek değerinizi gösteremezsiniz. Futbolun daha hızlı oynanması için bir takım değişikler olduğunu görüyorum. Yeşil kart olayı olabilse çok güzel olabilir. İtiraz eden 3-5 dakika kenarda kalsa güzel olur." AĞAOĞLU: BİZ ARTIK FUTBOLDA ADALET İSTİYORUZKulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada, "Hepimizin bildiği üzere ülke futbolu sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çok büyük iftira kaybettik 2 sene içinde. Belki de sektör olarak baktığımızda ülkedeki zorluğu en üst seviyede yaşayan ve faaliyetine devam eden tek sektör futbol sektörü oldu. Bütün faaliyetlerin durma noktasına geldiği noktada biz haftada 2-3 maç oynayarak ülke insanını motive eden bir konumdaydık. Bu süreçte ekonomik ve marka değeri anlamda çok şey kaybettik. Eğer bu marka değerini yukarı doğru taşımak istiyorsak, Avrupa'nın büyük liglerinden biri olduğumuzu iddia ediyorsak, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek hepimizin sorunu. Kulüpler Birliği olarak bütün kulüplerimiz ortak birleştiği nokta var. Biz artık futbolda adalet istiyoruz, sistem istiyoruz. Kulüpler Birliği başkanı olarak ilk defa bütün kulüp başkanlarımız tek fikir etrafında birleşiyorlar. Aynı iradeyi federasyonumuzdan da görüyoruz. Uzun zamandan beri bağımsızlıkları veya yapısal olarak tartışılan; Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, federasyon yönetim kurulunun değil de genel kurulla değişmesi, bu konuya olan yaklaşımın da en önemli göstergesi oldu" ifadelerini kullandı."FİNANSAL PAYDAŞLAR SIKINTILARDAN AVANTAJ SAĞLIYOR"VAR'ın standardının belli olmadığını belirten Ağaoğlu, "Hangi pozisyona karışır, hangisine karışmaz. Biz bunların açıklamalarını istiyoruz. Her pozisyona VAR baksın demiyoruz. Adalet ve hakkaniyet bekliyoruz, başka hiçbir şey beklemiyoruz Futbolun finansal paydaşları bu tür sıkıntılar üzerinden kendilerine avantaj sağlıyorlar. Hakemler üzerinden, olmayan seyirci üzerinden, başkan konuşmaları üzerinden... Bunların hepsi bahane gösterilerek finansal ortak sorumluluklarını pazarlık haline getiriyorlar" açıklamasında bulundu.Son olarak hakemlere seslenen Ağaoğlu, "Sizler bağımsız kurumsunuz. Bağımsız hareket ettiğiniz sürece, hakem olarak adaleti dağıttığınız sürece en büyük destekçiniz biz olacağız. Sizler haksız bir şekilde eleştirildiğinizde de emin olun onun cevabını biz vereceğiz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Toplantıda açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Öncelikle, güzel ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangın felaketinin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. İnşallah bu felaketi bir an önce atlatırız. Söndürme çalışmalarında emek veren herkese şükranlarımı sunarken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum" dedi."EKSİKLERİNİZİ TESPİT EDİP, BUNLARDAN DERS ALARAK, 2021-2022 SEZONUNDA DAHA BAŞARILI OLACAĞINIZA İNANIYORUM"Özdemir, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Göreve gelişimizin ardından 2 yıl geçti, siz hakemlerimizle üçüncü sezona hep birlikte hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk, sizlere inandık ve destek verdik. Hakemliği daima ayrı bir yere koyduk ve bütün seminerlerde bir arada olduk. Öncelikle MHK'ye ve hakemlerimize, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasına verdikleri katkılardan dolayı, özel olarak teşekkür ediyorum. Olağanüstü zor bir süreçti. Bir taraftan salgınla mücadele ederken, diğer yandan yoğun maç trafiğinde görev yaptınız. Tüm tedbirleri almanıza rağmen, aranızda Covid'e yakalanan hakemlerimiz de oldu. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni sezonda hepinize öncelikle sağlık diliyorum. Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bıraktık. 42 haftalık ve 420 maçlık uzun maratonda şampiyon olan takım son maç belli oldu... Yine aynı şekilde, TFF 1. Lig'de 3 takım, son maça şampiyonluk hedefiyle girdi. Geçen sezon 2692 maç oynandı. Kadın Ligi'ni ve U19 Gelişim Ligleri'ni Antalya'da düzenledik. Her bir ligde büyük heyecan yaşanırken, özellikle son haftalarda sizlerin performansı hepimizi çok mutlu etti. Zor şartlara rağmen, başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak, hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum.""TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ""TFF olarak, Türk hakemliğinin her zaman Avrupa standartlarında olmasını istiyoruz" diyen başkan Nihat Özdemir, "Bunun için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Bugün hakemlik müessesesi, 1500'ü profesyonel liglerde görev alan, toplamda 6 bin 500'ün üstünde hakemden oluşan büyük bir aile. Bu aile için; profesyonel hakemlik, uluslararası eğitimcilerden eğitim şansı, donanımlı VAR Merkezi ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir hakem kadrosuna sahibiz. Hepsi birbirinden kıymetli, Türk sporuna hakemlikleri ve yöneticilikleri ile bugüne dek önemli katkıları olmuş Merkez Hakem Kurulumuz var. MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı'ya ve Kuruluna inancımız tamdır. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu sene hakem klasman sistemimiz değişti. Yeni sezonda 25 Süper Lig hakemimiz görev yapacak, ayrıca VAR kadromuzu genişlettik. Futbol hızla gelişiyor. Bununla birlikte teknolojik imkanlar artıyor ve buna ayak uydurmak gerekiyor. VAR teknolojisi, değişen futboldaki en önemli devrimlerden birisi olarak 4 sezon önce dünyamıza girdi. TFF, Video Yardımcı Hakem Sistemini ilk uygulayan federasyonlar arasında yer aldı, Avrupa'da öncü oldu. Hızlı bir gelişim kaydediyoruz. İnanıyorum ki, dördüncü sezonumuzda üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Kulüplerimiz zaman zaman, biraz evvel Sayın AhmeT Ağaoğlu'nun da dediği gibi, şikayet etseler de, emin olun, bizlerle bir araya geldikleri her toplantıda, VAR'ın faydalarından ve futbolda adaleti sağladığından övgüyle bahsediyorlar. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimiz bir an önce VAR Sisteminin uygulanması için sabırsızlar. İnşallah 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de VAR'ı başlatacağız. Sonraki sezonlarda alt liglere de yaymayı hedefliyoruz. Tabi bunun için öncelikle insan kaynağına ihtiyacımız var. MHK, VAR kadrosu oluşturmak için önemli bir adım attı. Bu sezon 7 hakemimiz VAR görevi üstlenecek. Sayıyı ilerleyen dönemlerde artıracağız. Çünkü VAR'ın gelişiyle birlikte branşlaşma artık kaçınılmaz. Sistemle birlikte VAR'ın da değerinin her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Eminim ki, çok yakın bir dönemde VAR ayrı bir meslek haline gelecek. Federasyon olarak Video Yardımcı Hakemliğe değer veriyor, destekliyor ve sizleri teşvik etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gönül ister ki, VAR'a hiç gerek olmasın, ancak futbolun tabiatında hata mutlaka vardır. Sahadaki hakemin gözünden bazı pozisyonlar kaçabilir. VAR bunu düzeltmek için var. Ayrıca şunu net şekilde ifade edebilirim ki, Avrupa'nın gıpta ettiği Riva VAR Merkezine ve sizlere yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. İnanıyorum ki, yeni sezonda daha da fazlasıyla alacağız" açıklamasında bulundu."İŞİNİZİ SEVİN, KENDİNİZİ GELİŞTİRİN VE BU BÜYÜK AİLENİN İÇİNDE BİRBİRİNİZE HER ZAMAN DESTEK OLUN""Avrupa Şampiyonası, hakem kararlarının ve VAR'ın neredeyse hiç konuşulmadığı bir turnuva oldu" diyen Özdemir, "Bir kez daha gördük ki, sahadaki hakemin pozisyonlara olan yorumu ve kararı çok önemlidir. VAR, ancak çok bariz hatalar veya hakemin göremediği pozisyonlarda devreye girdi. Sizlere düşen görev, maçlara çok iyi bir şekilde hazırlanmanız ve adeta VAR yokmuş gibi en iyi şekilde yönetim göstermenizdir. TFF ve MHK, sizlerin sahada en iyisini ortaya koymanız için tüm imkanları sunuyor. Bunları başarılı performansa dönüştürmek sizin elinizde. İşinizi sevin, kendinizi geliştirin ve bu büyük ailenin içinde birbirinize her zaman destek olun. Yeni sezonda, yüzde 50 kapasite ile taraftarlarımız tribünlere geri dönüyor. Aşılı olan veya Covid-19 PCR testi yaptıran futbolseverler maçlara girebilecekler. Tüm çalışmalar ve ortaya çıkan veriler, aşının pandemide ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vesile ile, tüm vatandaşlarımızdan aşılarını yaptırmalarını bir kez daha rica ediyorum. Sizlerle beraber sohbetlerimizde, belki de herkesin düşündüğünün aksine, taraftarların olmadığı bir ortamda maç yönetmenin hiç de iyi olmadığını defalarca dile getirdiniz. Seyirci, futbolun rengidir... Onların katılımı ile beraber, hem futbolcuların hem de siz hakemlerimizin motivasyonunun artacağına da yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu."AVRUPA'DA HIZLA SEVİYESİ YÜKSELEN BİR TÜRK HAKEMLİĞİMİZ VAR""Hakemlerimiz her ne kadar, futbolun kısır çekişmeleri arasında kalsa da Avrupa'da hızla seviyesi yükselen bir Türk hakemliğimiz vardır" diyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Sevgili Cüneyt Çakır hocamızın açtığı Avrupa kapısı, birçok genç hakemimiz için fırsat oldu. Geçen yıl Cüneyt Çakır'la birlikte, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde maç yönettiler. FIFA kokartlı 7 hakemimiz de Avrupa'da ülkemizi gururla temsil etmektedir. Cüneyt Çakır, son Avrupa Şampiyonası'nda, yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran ile birlikte görev yaptı ve finaller tarihinin en çok maç yöneten hakemi oldu. Abdülkadir Bitigen, devam eden Tokyo Olimpiyatlarında, VAR kadrosunda yer alıyor. Bizleri onurlandıran hakemlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum; Serdar Tatlı Başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız. Seminerimize katılarak bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulumuza ve hakemlerimize başarılı ve güzel bir sezon diliyorum" dedi.

Açılış töreninde protokol konuşmalarının ardından MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de yeni sezon uygulamalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker