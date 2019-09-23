Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

23.09.2019 15:44
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.


Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA
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