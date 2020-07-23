Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 577 milyon dolar azalarak 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Temmuz'da Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Brüt döviz rezervleri, 381 milyon dolar azalışla 49 milyar 230 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Temmuz'da 49 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar düşüşle 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 577 MİLYON DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 577 milyon dolar azalışla 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar 459 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.12.2018

19.950

71.980

91.930

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019

20.834

75.408

96.242

26.04.2019

20.432

73.284

93.716

31.05.2019

20.517

75.038

95.555

28.06.2019

22.853

73.544

96.397

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

29.08.2019

25.709

75.796

101.505

27.09.2019

26.051

75.655

101.706

25.10.2019

26.481

78.504

104.985

29.11.2019

26.475

78.274

104.749

27.12.2019

25.079

81.240

106.319

31.01.2020

27.520

74.856

102.376

28.02.2020

30.411

77.414

107.825

27.03.2020

31.325

64.081

95.406

30.04.2020

34.786

51.457

86.243

08.05.2020

34.684

51.149

85.833

15.05.2020

35.535

48.894

84.429

22.05.2020

36.812

55.595

92.407

29.05.2020

36.667

54.360

91.027

05.06.2020

36.610

55.610

92.220

12.06.2020

37.579

55.483

93.062

19.06.2020

38.371

53.222

91.593

26.06.2020

38.821

51.417

90.238

03.07.2020

39.160

51.344

90.504

10.07.2020

40.425

49.611

90.036

17.07.2020

40.229

49.230

89.459



Kaynak: AA