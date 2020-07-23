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Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 577 milyon dolar azalarak 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.

23.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Temmuz'da Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Brüt döviz rezervleri, 381 milyon dolar azalışla 49 milyar 230 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Temmuz'da 49 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar düşüşle 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 577 MİLYON DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 577 milyon dolar azalışla 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar 459 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih
 Altın Rezervleri
 Brüt Döviz Rezervleri
 Toplam Rezervler
28.12.2018
 19.950
 71.980
 91.930
25.01.2019
 19.862
 73.470
 93.332
22.02.2019
 20.549
 79.122
 99.671
29.03.2019
 20.834
 75.408
 96.242
26.04.2019
 20.432
 73.284
 93.716
31.05.2019
 20.517
 75.038
 95.555
28.06.2019
 22.853
 73.544
 96.397
26.07.2019
 23.417
 74.971
 98.388
29.08.2019
 25.709
 75.796
 101.505
27.09.2019
 26.051
 75.655
 101.706
25.10.2019
 26.481
 78.504
 104.985
29.11.2019
 26.475
 78.274
 104.749
27.12.2019
 25.079
 81.240
 106.319
31.01.2020
 27.520
 74.856
 102.376
28.02.2020
 30.411
 77.414
 107.825
27.03.2020
 31.325
 64.081
 95.406
30.04.2020
 34.786
 51.457
 86.243
08.05.2020
 34.684
 51.149
 85.833
15.05.2020
 35.535
 48.894
 84.429
22.05.2020
 36.812
 55.595
 92.407
29.05.2020
 36.667
 54.360
 91.027
05.06.2020
 36.610
 55.610
 92.220
12.06.2020
 37.579
 55.483
 93.062
19.06.2020
 38.371
 53.222
 91.593
26.06.2020
 38.821
 51.417
 90.238
03.07.2020
 39.160
 51.344
 90.504
10.07.2020
 40.425
 49.611
 90.036
17.07.2020
 40.229
 49.230
 89.459
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
FURKAN: Felaket tellallığı yapmayın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
REZERV: nasıl yani? biz blöf olsun diye şakkadanak 10 milyar dolar piyasaya süremiyor muyuz şimdi?
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
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