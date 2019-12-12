Haberler » Ekonomi » Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde... - Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

12.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:12
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler