Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.
12.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:12
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir."
Kaynak: AA