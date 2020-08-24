Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı - Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı Kilis'te Mercidabık Zaferi'nin 504. yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

- Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı

KİLİS - Kilis'te Mercidabık Zaferi'nin 504. yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı yıl dönümü Pandemi nedeniyle etkinliklerin büyük bölümü iptal edildi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu,Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından Yavuz Sultan Selim Hanın anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra tören sona erdi. Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı yıl dönümleri görkemli törenlerle ile kutlanırken, pandemi nedeniyle bir çok etkinlik iptal edildi.

Kaynak: İHA