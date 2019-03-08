Mercedes-Benz Kadınlar Günü'nü Bertha Benz'in Hikayesi ile Kutladı

– Almanya merkezli otomobil üreticisi Mercedes Benz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, arabanın mucidi olarak görülen Karl Benz'in eşi Bertha Benz'in ilk uzun mesafe yolculuğunu konu alan kısa filmle kutladı.

Mercedes-Benz, 3 Mayıs'ta 170'inci yaş günü kutlanacak olan Bertha Benz'in tarihi uzun mesafe yolculuğunu, "Bertha Benz: Her şeyi değiştiren yolculuk" adındaki kısa film ile canlandırıyor. Dört dakikalık filmde, yaklaşık 130 yıl kadar önce ikmal yapılan eczanenin dünyanın ilk akaryakıt istasyonu kabul edilmesi detayına da yer veriliyor.

Bertha Benz'in, eşinin icat ettiği otomobile halkın dikkatini çekmek için 100 km uzaklıktaki Pforzheim'e uzun soluklu bir yolculuk yapma kararını konu alan kısa filmin yönetmenliğini Sebastian Strasser yaptı.

She's Mercedes ile kadın odaklı yaklaşım

Mercedes-Benz'in 2015 yılında, özellikle kadınlara hitap etmek ve markaya duydukları ilgiyi arttırmak için başlattığı "She's Mercedes" girişimiyle bugün, Türkiye dahil 60'tan fazla ülkede kadınlar online topluluklar ve sosyal ağlar üzerinden görüş alışverişinde bulunabiliyor ve Mercedes-Benz dünyasından ve marka etkinliklerinden ilham alabiliyor.

Türkiye'de de Mercedes-Benz kadınların toplumda güçlenmesini destekliyor

Türkiye'de ise kadınlar özelinde Mercedes-Benz Türk, öncelikli olarak kız çocuklarının okutulması için ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile başlattığı "Her Kızımız Bir Yıldız" projesine 15 yıldır ara vermeden desteğini sürdürüyor. Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kız çocuğuna destek olan proje çerçevesinde halen her yıl bini meslek lisesi, 200'ü üniversitede okuyan 1,200 kız öğrenci eğitim bursu almaya devam ediyor.

Mesleki gelişimlerine katkı

Mercedes-Benz Türk 2018 yılında, kız öğrencilere verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi arttırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dahil etmeye karar verdi. Yıldız Kızların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri düzenlenmeye başladı. Bu eğitimlerde; Bilgisayar Bilimleri, Kodlama, 3D Tasarım-Robotik ve Siber Güvenlik konuları ele alınıyor. Bu güne kadar 150'den fazla Her Kızımız Bir Yıldız bursiyeri bu eğitimi aldı.

Mezun bursiyerlere istihdam

Mercedes-Benz Türk; burs sağladığı öğrencilere staj ve eğitimini başarıyla tamamlayan bursiyerlerine istihdam olanakları sunuyor. Şu anda şirket bünyesinde çalışan mavi yakalı kadın çalışanların yüzde 20'si "Her Kızımız Bir Yıldız" projesinden burs almış kızlardan oluşuyor.

Görüntü dökümü:

"Bertha Benz: Her şeyi değiştiren yolculuk" kısa filmi - İstanbul

Kaynak: DHA