MEPAŞ'tan pandemide enerji tasarrufu önerisi
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MEPAŞ'tan pandemide enerji tasarrufu önerisi

13.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:03
MEPAŞ'tan pandemide enerji tasarrufu önerisi

MERAM Elektrik Perakende (MEPAŞ) Genel Müdürü İlker Arslanargun, pandemi nedeniyle evde vakit geçirme süresinin uzamasının, elektrik tüketimini artırdığını belirtti.

MERAM Elektrik Perakende  (MEPAŞ) Genel Müdürü İlker Arslanargun, pandemi nedeniyle evde vakit geçirme süresinin uzamasının, elektrik tüketimini artırdığını belirtti. Arslanargun, abonelerine enerji tasarrufu konusunda yardımcı olmak için hem internet adreslerinden hem de müşteri hizmetlerinden yardımcı olduklarına dikkat çekerek, tasarruf yapılması konusunda tavsiyede bulundu.

MERAM Elektrik Dağıtım şirketinin (MEDAŞ) Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman olmak üzere 6 il ve 65 ilçe, 331 belde, 1379 köy ve 512 yayla hizmet veriyor.  MEDAŞ'a  bağlı MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun, koronavirüs salgını nedeniyle  mücadele sürecinde uzaktan eğitim, evden çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı evde vakit geçirme sürelerinin uzamasıyla, elektrikli cihazların kullanımlarının artması elektrik faturalarında artışa sebep olduğunu belirtti.

Bunun üzerine 'Enerji Tasarruf Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Arslanargun,  "Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için hepimizin vatandaşlık görevi olarak enerjiyi bilinçli olarak kullanmamız gerekmektedir. Enerji Tasarruf projesi ile evlerimizde ve iş yerlerimizde bilinçsiz enerji kullanımından kaçınıp enerji tasarrufu yapmayı ilke haline getirmeliyiz.  MEPAŞ olarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için 11 Müşteri Hizmetleri Merkezimizde çalışmakta olan toplam 93 personelimize enerji tasarrufu eğitimi verilmiş olup, müşterilerimize enerjiyi verimli kullanmaları ve dolayısıyla faturalarını düşürebilmeleri için önerilerde bulunmaya başladık. Buradaki amacımız müşterilerimize elektrikli cihazların doğru kullanımları ile nasıl tasarruf ve verimlilik sağlanacağı hakkında bilgiler vermektir.  Ayrıca www.mepasenerji.com adresimize elektrikli ev aletlerinin ne kadar enerji harcadığını ve faturaya etkisini görmek isteyen müşteriler için tüketim hesaplama modülü eklenmiş olup müşterilerimiz kendi tüketim alışkanlıklarını değiştirerek fatura tutarlarını düşürebileceklerdir" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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