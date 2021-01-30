Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan'dan takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama Açıklaması
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Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan'dan takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama Açıklaması

30.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:42
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan'dan takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Gentian Selmani ve Taşkın Çalış'ın takımdan ayrılmaları nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Gentian Selmani ve Taşkın Çalış'ın takımdan ayrılmaları nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, kaleci Selmani ve takım kaptanı Taşkın Çalış'ın gidişlerinin, kulübü olduğu gibi kendisini de üzdüğünü vurguladı.

Her iki oyuncunun gidişiyle ilgili görüşlerini paylaşan Karan, "Kalecimiz Selmani'nin ayrılışı kulübümüz ile oyuncunun dışındaki üçüncü şahısların yanlış yönlendirmesi ve tutumuyla gerçekleşmiştir. Takımımızdan ayrılan diğer isim Taşkın ise bir hafta önce gerçekleştirmiş olduğum görüşmede, ikinci devrede de takımla birlikte olmak istediğini hem bana hem de yönetime bildirmiş olmasına karşın, dün ne benim ne de yönetimin haberi olmadan sözleşmesindeki '250 bin lira getir ve git' maddesini uygulayarak kendi isteği doğrultusunda ayrılmıştır." ifadelerini kullandı.

Karan, benzer durumlarla birçok kez karşılaştığını belirterek, "Bu ayrılışın transfer döneminin bitmesine 3 gün kala gerçekleşmesi bizleri çok üzdü. Takımımızdan ayrılan oyuncular eminim ki gittikleri yerde başarılı olacaklardır. Kendilerine bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dilerim. Bizler de hedeflerimiz doğrultusunda bütün enerjimizi takımımızın performansına verip, bu zorlu süreci en iyi noktada tamamlayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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